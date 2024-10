Incendio al Rione Marconi, D’Ascoli e Pizzimenti (FI): “Situazione rifiuti sempre più catastrofica”

“L’incendio verificatosi stanotte con un enorme rogo di rifiuti, nella zona del Rione Marconi nella Città di Reggio Calabria, non ci lascia per nulla tranquilli”.

È quanto affermano con una nota stampa congiunta Giuseppe D’Ascoli, Consigliere Comunale di Forza Italia e Nuccio Pizzimenti, esponente politico dello stesso partito, che aggiungono:

“La nube tossica ed il cattivo odore ha invaso le strade e i palazzi dell’area interessata, e ha costretto i cittadini a subire una serie di disagi e chiudersi dentro le abitazioni. Avevamo avvertito il Sindaco Falcomatà, che il piano di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta era un pessimo progetto, e con l’incendio di questa notte si evince che paghiamo anche un prezzo altissimo in termine di salute pubblica. La situazione dei rifiuti a Reggio Calabria è sempre più catastrofica, si è costretti giornalmente a camminare con sacchi di spazzatura sui marciapiedi, questo non è più accettabile, e con l’arrivo dell’estate vi è il grave rischio che tutto ciò possa degenerare in un allarme igienico e sanitario”.