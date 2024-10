Locri, tecnico perde la vita mentre sistema un ascensore

La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità legate all'incidente

Un tecnico, Fabrizio Nicolò, di 50 anni, ha perso la vita a Locri a seguito di una caduta nel vano dell’ascensore su cui stava effettuando lavori di manutenzione. L’incidente è avvenuto in un condominio situato in una zona centrale della città. Nicolò è precipitato per circa dieci metri.

Trasferimento in ospedale e decesso

Il tecnico è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale, ma è deceduto alcune ore dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni interne riportate nella caduta.

Indagini in corso

La Procura della Repubblica di Locri ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità legate all’incidente.

Fonte: Ansa Calabria