Reggio, minore con ciclomotore investe un pedone: trasportato d’urgenza al GOM

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel quartiere Ravagnese di Reggio Calabria, si è verificato un grave incidente stradale. Un ciclomotore ha investito un pedone che, a causa delle gravi lesioni, è stato trasportato al Gom. I medici hanno riservato la prognosi.

Il ciclomotore era condotto da un minore. La Polizia Locale ha immediatamente avviato ogni necessario accertamento finalizzato alla risoluzione della dinamica. Il veicolo a due ruote è stato sequestrato.

Accertamenti in corso e sequestro del mezzo

Sono in corso gli approfondimenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Il mezzo coinvolto, un veicolo a due ruote, è stato sottoposto a sequestro.