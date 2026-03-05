Reggio, minore con ciclomotore investe un pedone: trasportato d’urgenza al GOM
I medici hanno riservato la prognosi. Mezzo sotto sequestro
05 Marzo 2026 - 17:40 | Comunicato Stampa
Nel tardo pomeriggio di ieri, nel quartiere Ravagnese di Reggio Calabria, si è verificato un grave incidente stradale. Un ciclomotore ha investito un pedone che, a causa delle gravi lesioni, è stato trasportato al Gom. I medici hanno riservato la prognosi.
Il ciclomotore era condotto da un minore. La Polizia Locale ha immediatamente avviato ogni necessario accertamento finalizzato alla risoluzione della dinamica. Il veicolo a due ruote è stato sequestrato.
Accertamenti in corso e sequestro del mezzo
Sono in corso gli approfondimenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Il mezzo coinvolto, un veicolo a due ruote, è stato sottoposto a sequestro.