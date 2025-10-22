Reggio, incidente sul raccordo autostradale: traffico paralizzato
Rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Sul posto un carro attrezzi e la Polizia
22 Ottobre 2025 - 15:08 | di Redazione
Nel pomeriggio di oggi, un incidente ha causato gravi disagi sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, all’altezza dell’uscita centro in direzione sud.
L’incidente ha coinvolto diverse vetture, provocando lunghe code che si sono estese fino allo svincolo di via Lia.
Sul posto sono intervenuti immediatamente una volante della Polizia per gli accertamenti del caso e un carro attrezzi per rimuovere i veicoli coinvolti.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con conseguenti disagi per gli automobilisti.