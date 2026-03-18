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Reggio, donna travolta e uccisa da un’auto: individuato il presunto pirata della strada

Il giovane viene ora sottoposto agli accertamenti tossicologici disposti dalla Procura

18 Marzo 2026 - 17:17 | di Redazione

Incidente mortale viale Calabria

Sarebbe un ragazzo di 21 anni l’automobilista che stanotte a Reggio Calabria ha investito una giovane finlandese di 29 anni, Nea Mirjiam Laine.

La Polizia locale e la Polizia di Stato lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza nella zona di viale Calabria dove si è verificato l’incidente, intorno alle 3:30.

Dai filmati è emerso che la ragazza è stata travolta, mentre era a piedi, da una Fiat Punto bianca e poi trascinata per diversi metri. Il giovane viene ora sottoposto agli accertamenti tossicologici disposti dalla Procura.

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Nei suoi confronti, al momento, non sono stati adottati provvedimenti giudiziari.

Fonte ansa.it

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