Calabria, incidente sulla SS106: coinvolto un furgone con 9 persone a bordo, 3 feriti
Un uomo estratto dalle lamiere, strada chiusa in entrambi i sensi durate le operazioni. Sul posto Vigili del fuoco e Polozia Stradale
28 Novembre 2025 - 11:46 | Comunicato Stampa
Questa mattina alle ore 9 circa, i vigili del fuoco del Comando VV.F. di Crotone, sono intervenuti su un incidente stradale avvenuto sulla s.s. 106 al km 5.
Strada chiusa in entrambi i sensi durate le operazioni. I mezzi coinvolti sono due, un furgone di 9 posti e un’autovettura.
Il furgone portava 9 persone di nazionalità straniera, tra questi 3 feriti trasportati in tre ambulanze accorse oltre ad un elisoccorso giunto sul posto, anche il conducente dell’autovettura, un uomo anziano del posto, dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco è stato affidato ai sanitari del servizio d’emergenza presenti sul posto.
Durante tutte le operazioni dei vigili del fuoco la strada è stata interdetta e controllata dalla Polizia Stradale.