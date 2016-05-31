Incontro con le imprese al Master in ingegneria

Lunedì 30 maggio presso il Laboratorio LAST dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si è svolto un incontro con le imprese aderenti al Master in ingegneria dei Trasporti del Dipartimento DIIES.

L’evento ha costituito un’occasione di incontro tra docenti, studenti ed imprese per discutere di tematiche connesse ai trasporti ed alla logistica.

All’incontro sono intervenuti i rappresentanti di alcune delle numerose imprese aderenti al Master (tra cui Agenzia Doganale Gbt, Sysco spa, Coelda software, Consorzio Area Sviluppo Industriale Vibo Valentia, Inail, Si Consulting srl) presso cui gli studenti potranno svolgere l’attività di tirocinio.

Nella prima parte della mattinata si è svolto un confronto tra gli studenti e le imprese.

Nella seconda parte si è svolta una tavola rotonda sul tema: “Ruolo della logistica nelle attività d’impresa”, moderata dal giornalista Mario Meliadò. Al dibattito sono seguiti interventi dal pubblico che hanno suscitato numerosi spunti di riflessione.

La giornata ha contribuito a consolidare il percorso condiviso tra l’Ateneo reggino e le imprese sulle tematiche del master, metendo in rilievo numerosi campi di applicazione che potrebbero rappresentare occasione di sviluppo per l’intero territorio calabrese. L’integrazione tra ricerca, formazione e mondo del lavoro è una sfida strategica da affrontare costantemente.