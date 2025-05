‘Al cuore della democrazia’: al liceo Preti-Frangipane il confronto tra studenti e istituzioni

Un confronto libero, autentico e coraggioso, in cui i ragazzi si sono espressi con sincerità, condividendo paure, dubbi, esigenze e critiche con fiducia e a cuore aperto, davanti ai rappresentanti istituzionali bipartisan. Si è tenuta nei giorni scorsi, nel cortile del Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria, la seduta congiunta della Seconda Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Giuseppe Marino, e della Settima Commissione Istruzione.

L’incontro, intitolato “Dialoghi con i giovani sul tema della democrazia: al cuore della democrazia”, è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Lucia Zavettieri e seguito dalla docente Barbara Princi. L’obiettivo era portare simbolicamente il Consiglio comunale fuori da Palazzo San Giorgio per farlo entrare nelle scuole, avvicinando le istituzioni al sentire dei giovani.

All’iniziativa hanno preso parte numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale e metropolitana, tra cui il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente del Consiglio Enzo Marra, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, le assessore Anna Briante e Lucia Nucera, e i consiglieri comunali Franco Barreca, Deborah Novarro, Pino Cuzzocrea, Giuseppe Giordano, Maria Ranieri, Filippo Quartuccio, Santo Bongani, Guido Rulli, Demetrio Marino e Giuseppe De Biasi.

«Un incontro speciale – ha commentato la dirigente Zavettieri – che riproduce il lavoro di due commissioni consiliari per un momento di alta democrazia. La nostra scuola soffre molto la mancanza di fiducia, che dipende da scelte legislative che non ci aiutano e ci fanno sentire soli». La dirigente ha inoltre fatto riferimento al possibile accorpamento tra il Liceo Artistico e il Liceo Campanella, tema sentito con preoccupazione da tutta la comunità scolastica.

Il presidente della Seconda Commissione, Giuseppe Marino, ha sottolineato l’importanza di uscire dalle sedi istituzionali per ascoltare la voce dei ragazzi:

«Siete importanti non solo come studenti, ma come individui, ciascuno di voi è una risorsa. Vogliamo ascoltarvi, perché la Costituzione vi garantisce il diritto di partecipare alla vita della comunità».