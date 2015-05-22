Incontro dibattito “La persona anziana, tra memoria e cultura in una società che cambia”
Per i trent'anni dell'Università della Terza Età una tavola rotonda venerdì 22 maggio alle 17.30 in Via Willermin, per mettere in luce il ruolo degli anziani
22 Maggio 2015 - 15:24 | di Redazione
In occasione del trentesimo anno di fondazione dell’Università della Terza Età di Reggio Calabria, si è inteso organizzare una serie di incontri che portano in evidenza l’operare della persona anziana nella nostra comunità.
In questo contesto rientra la tavola rotonda che si svolgerà venerdì 22 maggio 2015 ore 17,30 nella nostra Sede sita in Via Willermin, 12.
Saremmo lieti se vorrà portare tale evento a conoscenza del suo pubblico.
Inviamo, in allegato, il programma dell’incontro.
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