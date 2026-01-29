Stabilizzazione ex tirocinanti, Brutto(FdI): ‘Impegno del Governo per Calabria e giustizia’
"L'incontro tra Ferro e Delmastro un segnale politico forte e concreto di attenzione verso la Calabria e verso centinaia di lavoratori che, da anni, attendono certezze" così il capogruppo FdI in Consiglio Regionale
29 Gennaio 2026 - 09:16 | Comunicato Stampa
“L’incontro tra il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro rappresenta un segnale politico forte e concreto di attenzione verso la Calabria e verso centinaia di lavoratori che, da anni, attendono certezze”.
Lo dichiara Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, in merito agli ex tirocinanti calabresi impiegati negli uffici giudiziari.
“La conferma dell’impegno del Ministero della Giustizia per la stabilizzazione del maggior numero possibile di operatori giudiziari – prosegue Brutto – dimostra la serietà con cui il Governo Meloni sta affrontando il tema del precariato storico, coniugando tutela del lavoro, efficienza della macchina amministrativa e rispetto degli obiettivi del Pnrr”.
Secondo il capogruppo di FdI, “rafforzare gli uffici giudiziari in un territorio complesso come quello calabrese significa investire nei presìdi di legalità e dare risposte concrete ai cittadini. Wanda Ferro, ancora una volta, si conferma punto di riferimento per la difesa degli interessi della Calabria nelle sedi di Governo“.
“Fratelli d’Italia – conclude Brutto – continuerà a sostenere con determinazione ogni iniziativa utile a garantire dignità lavorativa, stabilità occupazionale e un sistema giudiziario più efficiente”.