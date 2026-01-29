Stabilizzazione ex tirocinanti, Brutto(FdI): ‘Impegno del Governo per Calabria e giustizia’

"L'incontro tra Ferro e Delmastro un segnale politico forte e concreto di attenzione verso la Calabria e verso centinaia di lavoratori che, da anni, attendono certezze" così il capogruppo FdI in Consiglio Regionale