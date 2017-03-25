Il Coordinamento Donne Reggio Calabria-Locri del Sindacato Pensionati Italiani(SPI CGIL) rende noto agli iscritti e alla cittadinanza tutta che, martedì 28 marzo p.v., alle ore 16,00, nella Villetta “P. De Nava” della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, sita in via Demetrio Tripepi 9, avrà luogo un incontro sul tema:” Le donne raccontano Gramsci”. I relatori saranno:la prof.ssa Giusy Martino che parlerà di “Gramsci e il ruolo degli intellettuali”;la prof.ssa Francesca Saffioti su “Gramsci e la questione meridionale” e il prof. Stefano Morabito su “Gramsci e la letteratura nazionale”.

L’iniziativa del Coordinamento Donne Reggio – Locri intende ricordare la figura di Antonio Gramsci a 80 dalla sua morte avvenuta a Roma il 27 aprile del 1937 all’età di 45 anni, dopo averne trascorsi gli ultimi 11 in carcere. E’ stato uno dei grandi protagonisti della cultura italiana del secolo scorso. Ed è considerato, a livello internazionale, uno dei più importanti pensatori del marxismo teorico del Novecento.

Il Coordinamento Donne dello Spi Cgil prosegue, così, la sua stagione di approfondimenti socioculturali che si dispiegheranno fino al prossimo maggio con altre significative iniziative.