Infiorata di Taurianova 2026, tre giorni tra arte floreale e orgoglio italiano

Un tema affascinante, un messaggio potente: l’Italia che incanta il mondo. Ci sono tre date da segnare in rosso sul calendario: 19, 20 e 21 giugno. In quei tre giorni, Taurianova tornerà a trasformarsi in un immenso laboratorio di bellezza, arte e identità con L’VIII edizione dell’infiorata di Taurianova, ormai tra le manifestazioni culturali più prestigiose e attese dell’intero Mezzogiorno.

Il tema scelto per il 2026

Ma quest’anno ci sarà qualcosa di più. Un messaggio. Una sfida. Il tema scelto per il 2026 rappresenta un vero atto d’orgoglio.

Un richiamo potente a quella straordinaria grandezza che ha reso l’Italia faro di civiltà, arte, scienza, moda, musica, design e ingegneria nel mondo. Mai come adesso il nostro Paese necessita di riscoprire la propria forza, la propria identità, la propria capacità di guidare con talento e creatività quella rivoluzione pacifica di cui il mondo ha bisogno.

L’idea nata da Katia Cardona e Valentina Mammana

Anche questa volta il tema nasce da una brillante intuizione della socia Katia Cardona, che insieme alla Direttrice Artistica, la Professoressa Valentina Mammana, presidente dell’Associazione CulturArte di Noto e Vice presidente del Comitato Internazionale di Arte Effimera, ha saputo trasformare un’idea in un progetto straordinario e coinvolgente. Una visione che parla al cuore degli italiani, dentro e fuori i confini nazionali e che si tradurrà in opere floreali capaci di raccontare simboli, volti e capolavori del genio italiano, da Leonardo fino alle innovazioni contemporanee.

Sotto la rinnovata guida artistica della Professoressa Mammana, le composizioni hanno imparato a mutare in narrazioni visive, curate nei minimi dettagli, frutto di studio, progettazione e passione. Le strade del centro cittadino diventeranno tele monumentali, dando vita a un percorso emozionante che attraverserà secoli di eccellenza italiana.

L’organizzazione dell’infiorata

L’Infiorata sarà organizzata come sempre dalla virtuosa Pro Loco di Taurianova, guidata dal Presidente Pier Luigi Melara e con il determinante contributo del Responsabile dell’evento Nello Stranges, della Responsabile organizzativa Cinzia Cucinotta e del tesoriere Mimmo Albanese. Immancabile e preziosa sinergia sarà la collaborazione degli Amministratori locali, dal Sindaco Roy Biasi in testa, all’Assessore alla Cultura Maria Fedele, all’Assessore allo spettacolo Massimo Grimaldi.

Una squadra affiatata che anno dopo anno ha saputo far crescere la manifestazione fino a renderla un punto di riferimento nel circuito delle grandi infiorate italiane.

Attese le migliori associazioni di infioratori

Anche per questa edizione sono attese le migliori associazioni di infioratori chiamate a confrontarsi in una cornice di prestigio transnazionale. Tradizioni, tecniche e sensibilità artistiche differenti si incontreranno nel cuore della Calabria, assegnando a Taurianova il titolo di “crocevia internazionale dell’arte effimera“.

Saranno tre giorni che lasceranno il segno. Assicurano gli organizzatori:

“Per tre giorni Taurianova non sarà soltanto una città che ospita un evento, ma il palcoscenico di un messaggio universale: la bellezza, quando nasce dalla passione e dalla condivisione, è capace di parlare al cuore di chiunque e lasciare un segno nel tempo. E anche quando i petali svaniranno, resterà viva l’emozione di aver celebrato insieme il vero spirito del Made in Italy”.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 19, 20 e 21 giugno, Taurianova vi aspetta.