Possono essere iscritti alle Scuole dell’infanzia Comunali i bambini e le bambine che abbiano compiuto o che compiano, entro il 31 dicembre 2018, il terzo anno di età; possono, altresì, essere iscritti, in presenza di particolari condizioni (disponibilità dei posti, accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa), anche i bambini e le bambine che compiranno i tre anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e, comunque, entro il 30 aprile 2019.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018.

Preferenze e rinnovo dell’iscrizione

Gli interessati potranno indicare, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre scuole dell’infanzia comunali.

Per le bambine ed i bambini già frequentanti le Scuole dell’infanzia Comunali l’iscrizione all’anno scolastico successivo viene rinnovata di diritto, previa presentazione di apposita istanza di conferma da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, corredata del modello ISEE del nucleo familiare di appartenenza del bambino.

Come presentare la domanda e scadenza

Le istanze, prodotte utilizzando esclusivamente il modello d’iscrizione disponibile sul sito www.reggiocal.it, devono pervenire, in conformità alla circolare ministeriale nr. prot. 14659 del 13.11.2017, entro e non oltre il 06 febbraio 2018.

Alla domanda deve essere allegato il modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) compilato e sottoscritto dal CAAF o da Commercialisti autorizzati, ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013

Nella sezione notizie del sito www.reggiocal.it, sono presenti l’avviso integrale, i moduli di domanda di iscrizione e di conferma e l’elenco delle Scuole dell’Infanzia Comunali.