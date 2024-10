Insiemeandratuttobene: parte dalla Calabria il videodiario degli italiani al tempo del Coronavirus

Una raccolta di testimonianze che, quando questa situazione sarà conclusa, ci ricorderà il modo in cui abbiamo vissuto questo periodo.

Si chiama “Insieme andrà tutto bene – diario collettivo di un grande Paese”, il progetto messo in rete da Officine delle Idee società cooperativa sociale con sede a Cosenza, che vuole consentire a chiunque di narrare attraverso un racconto, un testo, un video o una fotografia come si sta vivendo un momento così delicato per il nostro Paese a causa dell’emergenza Coronavirus.

«Il 2020 ci ha riservato un tempo inaspettato, stravolgendo la quotidianità di ognuno noi, modificando radicalmente le abitudini, la quotidianità, ma soprattutto obbligandoci ad avere più consapevolezza delle nostre azioni – spiegano da Officine delle Idee – La consapevolezza che ognuno di noi può mettere a rischio con i propri comportamenti tutta l’umanità. Ecco perché abbiamo pensato di dare vita al progetto www.insiemeandratuttobene.it, per creare uno spazio di narrazione partecipato, un diario collettivo di questo tempo da rileggere quando tutto sarà passato per non dimenticare e comprendere meglio ciò che è avvenuto attraverso i racconti, le esperienze, le storie di ognuno di noi».

Vogliamo con questo progetto dare forza e importanza alla partecipazione collettiva, ecco perché abbiamo aggiunto allo slogan “andrà tutto bene” la parola “insieme”.

Il sito www.insiemeandratuttobene.it e i relativi canali social su Facebook e Instagram consentiranno una raccolta di testimonianze che, quando questa situazione sarà conclusa, ci ricorderà il modo in cui abbiamo vissuto questo periodo.

I contributi (testi, video o immagini) possono essere inviati attraverso la mail insiemeandratuttobene@gmail.com o tramite messaggio privato dai profili Facebook e Instagram o via Whatsapp al numero 339 22 43 742.