Intelligence: a dieci anni dalla riforma

Giornata di studi all'Unical di Rende sul bilancio e le prospettive della riforma dell'intelligence, con Pansa, Caracciolo, Vidino, Baldoni e il ministro Minniti

Risultati, questione aperte, prospettive”. E” questo il titolo della giornata di studi che si svolgerà all’Università della Calabria di Rende lunedì 19 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle 17.30 presso l’Aula magna “Beniamino Andreatta”.

Chi promuove la giornata di studi

L’evento è stato promosso dal Centro di Documentazione Scientifica sull’Intelligence dell’Università della Calabria, in collaborazione con il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Repubblica, il Laboratorio Nazionale CINI di Cybersecurity e la rivista di geopolitica LIMES. Dopo i saluti del Magnifico Rettore Università della Calabria Gino Mirocle Crisci e del Direttore Dipartimento Lingue e Scienze dell’Educazione Roberto Guarasci, ci saranno le introduzioni del Direttore Master in Intelligence dell’Università della Calabria Mario Caligiuri e del Docente e Componente del Comitato Scientifico del Master in Intelligence Università della Calabria Marco Valentini.

Dopo le relazioni del Direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio Alessandro Pansa e del Vice Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica Giuseppe Esposito si aprirà la prima Sessione del convegno dal titolo: “I 10 anni trascorsi: quello che è stato”.

Le relazioni della prima sessione

La prima relazione sarà svolta dal Prefetto e Consigliere di Stato Carlo Mosca: “Il percorso legislativo delle riforme del sistema d’intelligence” alla quale seguirà quella del Direttore di “Limes” Lucio Caracciolo: “Geopolitica e intelligence”. Alle 15 riprenderanno i lavori con la seconda Sessione dal titolo “I prossimi 10 anni: quello che potrà essere” con le relazioni del professore della George Washington University Lorenzo Vidino: “La radicalizzazione in Italia e in Europa”; del Direttore del Laboratorio Nazionale CINI di Cybersecurity Roberto Baldoni: “Cybersecurity e Big Data per l’interesse nazionale” e del professore dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Pescara Antonio Maria Rinaldi: “Le guerre economiche: il ruolo dell’intelligence”.

Le conclusioni verranno svolte dal Ministro dell’Interno Marco Minniti. I lavori saranno seguiti da Radio Radicale mentre le relazioni verranno pubblicate nella collana editoriale del Centro di Documentazione Scientifica sull’Intelligence dell”Università della Calabria.