Istruzione in Calabria, gli auguri dell’assessore Micheli al nuovo segretario Uil scuola

“La scuola unisce davvero l’Italia quando garantisce pari opportunità a ogni bambina e a ogni bambino, indipendentemente dal luogo in cui nasce, e quando affronta con coraggio il tema delle disuguaglianze territoriali”.

Lo ha detto l’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili della Regione Calabria, Eulalia Micheli, intervenendo al congresso della UIL Scuola Calabria, definendolo “un momento importante di confronto e di visione sul futuro dell’istruzione nella nostra regione e nel Paese”.

La scuola come presidio democratico

Nel suo intervento, l’assessore ha sottolineato come la scuola rappresenti il primo luogo in cui si costruisce la cittadinanza, lo spazio in cui si apprendono il rispetto delle differenze, la solidarietà e le regole della convivenza civile:

“In una fase storica segnata da profonde trasformazioni sociali, tecnologiche e culturali, la scuola resta il presidio democratico più importante che abbiamo. Come Regione Calabria – ha aggiunto – parlare di unità nazionale significa colmare i divari infrastrutturali, digitali e sociali, investire nel capitale umano, nella formazione dei docenti, nella stabilità del personale e nella qualità dell’offerta educativa. Come assessorato siamo impegnati a lavorare per una scuola calabrese sempre più inclusiva, innovativa e radicata nel territorio, rafforzando il dialogo con le organizzazioni sindacali e promuovendo interventi su dimensionamento scolastico, edilizia, transizione digitale e stabilizzazione del personale. Nel campo delle politiche giovanili, orientamento, contrasto alla dispersione e diritto allo studio sono sono parti di un unico disegno strategico, perché ogni ragazzo che abbandona il percorso formativo è una sconfitta collettiva”.

L’assessore Micheli ha inoltre evidenziato la necessità di sostenere gli istituti tecnici e professionali, rafforzare l’educazione civica e promuovere la cultura della legalità, ricordando che il Mezzogiorno non è una periferia ma una risorsa e che la scuola calabrese è ricca di professionalità e dedizione.

Nel corso dell’intervento, l’assessore all’Istruzione ha, inoltre, rivolto un sentito ringraziamento al segretario uscente Andrea Codispoti “per il lavoro svolto con responsabilità e spirito di collaborazione”, formulando al nuovo segretario Luca Scrivano i migliori auguri di buon lavoro “nella convinzione che il dialogo tra istituzioni e parti sociali sia fondamentale per costruire un patto educativo condiviso nell’interesse della scuola calabrese e dell’intero Paese”.