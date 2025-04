Reggio, intitolato un largo a Monsignor Vincenzo Lembo – FOTO

La Città di Reggio Calabria ha reso omaggio a monsignor Vincenzo Lembo, educatore scout e giornalista, al quale l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha intitolato una piazza del centro storico, nella parte finale di via Giudecca prospiciente la via Possidonea.

Alla cerimonia era presente il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore comunale Carmelo Romeo, i consiglieri comunali Francesco Barreca, Giuseppe Sera e Giovanni Latella, oltre al sindaco di Campo Calabro Sandro Repaci. La Curia reggina era rappresentata dal Vicario Generale don Pasqualino Catanese che ha svolto la benedizione. Presente, inoltre, una numerosa delegazione di gruppi scout reggini, molti dei quali hanno conosciuto Mons. Lembo e che hanno letto un messaggio di ringraziamento della famiglia rivolto ai promotori dell’iniziativa e al Comune.

“Continua il percorso dell’Amministrazione comunale, insieme alla commissione Toponomastica e alle associazioni cittadine, per il recupero della memoria e ricordo di figli illustri della città che hanno tenuto alto il nome di Reggio Calabria in Italia e nel Mondo, attraverso le loro attività. Monsignor Vincenzo Lempo è sicuramente fra questi e siamo molto contenti ed onorati non solo di avergli intitolato un luogo della nostra città, da poco rinnovato e restituito alla libera fruizione. Questa piazza ora ha un nome ben definito, in una delle vie più antiche e simboliche di Reggio Calabria, nel pieno centro storico, tra i muraglioni rinnovati di via Possidonea e la scalinata di via Giudecca, brillantemente curate dalle associazioni del territorio”.