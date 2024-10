Il Presidente Irto incontra il nuovo prefetto di Reggio Calabria: Massimo Mariani

​Il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, ha ricevuto questa mattina a palazzo Tommaso Campanella il nuovo prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani.

Un incontro programmato in occasione dell’insediamento del nuovo capo dell’Ufficio territoriale del governo. Nel corso del cordiale colloquio, Irto e Mariani si sono soffermati su diversi aspetti della complessiva situazione socio-economica, rinnovando al contempo lo spirito di collaborazione istituzionale che da sempre impronta le relazioni tra la Prefettura di Reggio e il Consiglio regionale.

Il presidente Irto ha rivolto al dottor Mariani il bentornato nella nostra regione dopo le esperienze che quest’ultimo ha maturato a Crotone, Catanzaro e Cosenza; poi ha rimarcato l’impegno dell’Assemblea legislativa non solo sul versante della produzione normativa, ma anche sotto il profilo della promozione culturale della Calabria e della narrazione delle realtà positive esistenti.

“Ringrazio il prefetto Mariani – ha commentato Nicola Irto – e gli formulo i miei auguri di buon lavoro in una regione che conosce bene, essendo pienamente consapevole sia delle criticità sociali e dell’ordine pubblico, sia delle straordinarie potenzialità di questa terra. Potenzialità che noi cittadini calabresi, specialmente se impegnati in politica e nelle istituzioni, abbiamo il dovere di trasformare in opportunità di scelta per i giovani, verso un cambiamento che si nutra di un nuovo e rinvigorito meridionalismo”.