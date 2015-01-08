Iscrizioni scolastiche: dal 15 Gennaio al 15 Febbraio, in modalità online

Il MIUR, con circolare n. 51 del 18 dicembre 2014, ha stabilito che le iscrizioni on line alle scuole statali relativamente alle classi prime della scuola Primaria, della Secondaria di primo e secondo grado, per il prossimo anno scolastico 2015/2016, potranno essere effettuate dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015.

Come per lo scorso anno nelle scuole dell’Infanzia rimane in vigore l’iscrizione in modalità cartacea, che potrà essere effettuata nello stesso arco di tempo. Per agevolare le famiglie e aiutarle a familiarizzare con il portale delle iscrizioni on line (http://www.iscrizioni.istruzione.it) il Miur aprirà la fase di registrazione il 12 gennaio per ottenere user-id e password di accesso al servizio. Da questa data il sito sarà aggiornato e gli utenti potranno esplorarlo per raccogliere tutte le informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e compilazione della domanda.

Le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nell’iscrizione: si potrà completare la procedura con calma per tutto il mese dal 15 gennaio al 15 febbraio. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda.

Sarà, inoltre, possibile seguire in ogni momento l’iter della domanda inoltrata ed effettuare l’iscrizione anche per gli alunni stranieri sprovvisti di codice fiscale, attraverso la generazione di un codice provvisorio.

Il Personale amministrativo dell’I. C. “CARDUCCI – V. DA FELTRE”, è disponibile ad offrire alle famiglie un servizio di supporto o di consulenza informatica nella compilazione della domanda di iscrizione (scuola Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria di I grado).