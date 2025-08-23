ITA cancella un volo Reggio-Linate, i chiarimenti della compagnia: ‘Rotta in perdita’

ITA ha assicurato che, "qualora si verificassero le condizioni idonee, valuterà l’ipotesi di reintrodurre capacità aggiuntiva per agevolare gli spostamenti dei cittadini calabresi"

ITA Airways ha chiarito i motivi alla base della decisione di ridurre i voli giornalieri sulla tratta Milano Linate – Reggio Calabria nella prossima stagione invernale.

La compagnia spiega che la scelta deriva da una valutazione economica fortemente negativa, con perdite tali da non consentire il mantenimento delle attuali frequenze.

Leggi anche

Motivi economici e operativi

Oltre alla scarsa profittabilità della rotta, ITA Airways segnala anche:

la limitata disponibilità di slot all’aeroporto di Milano Linate, legata agli impegni con la Commissione Europea nell’ambito dell’ingresso di Lufthansa nel capitale della compagnia;

all’aeroporto di Milano Linate, legata agli impegni con la Commissione Europea nell’ambito dell’ingresso di nel capitale della compagnia; una riduzione temporanea della flotta di breve-medio raggio, dovuta a programmati interventi manutentivi ai motori, che coinvolge anche altri vettori europei e internazionali.

Collegamenti alternativi

La compagnia conferma che continuerà a operare due voli Reggio Calabria – Roma Fiumicino, assicurando così connessioni con il proprio network nazionale e internazionale, incluso l’aeroporto di Milano Linate.

Possibile reintroduzione dei voli

ITA Airways precisa che, qualora in futuro si verificassero condizioni idonee in termini di:

disponibilità della flotta,

sostenibilità economica della rotta,

effettiva presenza di domanda,

valuterà l’ipotesi di reintrodurre capacità aggiuntiva per agevolare gli spostamenti dei cittadini calabresi e potenziare i collegamenti con Linate e le altre destinazioni nazionali e internazionali.