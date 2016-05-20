‘Itaca, il nostos’ in scena a Palazzo Piacentini

Il reading letterario, con accompagnamento musicale “Itaca, il nostos”, a cura degli studenti e dei docenti del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi”, sarà ospite della prestigiosa iniziativa “La Notte dei Musei“, domani 21 maggio, alle ore 20.30, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

«Devo ringraziare il Direttore Carmelo Malacrino per avere accolto la nostra proposta di esibirci a Palazzo Piacentini – dichiara il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito. È stata una grande e piacevole sorpresa ricevere l’invito per una manifestazione così importante, valida su tutto il territorio nazionale. È questa la strada che come Liceo intendiamo proporre – continua – quello di sperimentare e proporre fuori dalla scuola, le conoscenze che i nostri allievi apprendono in classe. Questo è tanto più vero per il nostro istituto che coniuga le discipline musicali, nella sezione staccata di Cinquefrondi, con gli indirizzi linguistico e delle scienze umane».