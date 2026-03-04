Italia, Battaglia: “Con le Azzurre un bellissima festa di pubblico, colori ed entusiasmo”

"Questo evento ha dimostrato con forza che la nostra città è pronta a ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale"

È stata una festa bellissima, fatta di colori, di entusiasmo e di un pubblico straordinario. Il Granillo, per una sera, si è trasformato nel dodicesimo uomo in campo, trascinando le Azzurre con un calore e una passione che hanno riempito ogni angolo dello stadio“. Così il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, in una nota stampa dopo la partita della Nazionale di Calcio Femminile contro la Svezia, che ha animato lo stadio “Oreste Granillo”.