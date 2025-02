Italia-Ungheria: al Palacalafiore spettacolo d’altri tempi – FOTO

In attesa che inizi il match di qualificazione a Eurobasket 2025 tra Italia e Ungheria, al Palacalafiore si respira un’aria d’altri tempi. Già detto del sold out e quindi con l’impianto che registrerà il tutto esaurito, l’atmosfera è da brividi con tantissimi appassionati di basket ma anche sportivi e curiosi arrivati da ogni parte per vedere dal vivo la nazionale di coach Pozzecco.

Lunghe file ai cancelli e tanta gente che ha già guadagnato l’ingresso al palazzetto. La situazione a trenta minuti dall’inizio del match. Intanto nel pomeriggio il presidente nazionale della FIP Gianni Petrucci, era presente al Granillo accompagnato dall’ex presidente amaranto Mimmo Praticò ed ha ricevuto in omaggio una maglia della Reggina.