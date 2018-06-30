Il racconto della giovane atleta reggina alla due giorni di Firenze, tra sfide gi e no-gi e la palestra aperta a Reggio

Ci eravamo lasciati con una promessa, quella di portare a casa almeno una medaglia dall’Italian Brazilian Jiu Jitsu Open 2018 di Firenze. É passato solamente un mese da quando noi di CityNow abbiamo sentito per l’ultima volta Gabriella Ripepi, la giovane reggina che aveva conquistato la semifinale dei campionati italiani.

“Quella di Napoli è stata un’esperienza che ha arricchito il mio bagaglio sportivo, ma la vera lotta comincia ora. Il prossimo appuntamento sarà quello di giugno a Firenze per lo scontro decisivo”.

Ed ancora una volta Gabriella non ha deluso le aspettative di parenti, amici e concittadini. Nella due giorni di Firenze tenutasi sabato 23 e domenica 24 giugno la giovane atleta reggina ha infatti ottenuto ottimi risultati.

I risultati di Gabriella a Firenze

Come nel precedente incontro sportivo, anche questa volta Gabriella ha partecipato alle sfide gi e no-gi affrontando rivali provenienti anche da altre nazioni e con curriculum sportivi di tutto rispetto.

“Il primo giorno nella gara senza kimono sono riuscita ad ottenere l’oro in categoria Medium Heavy 71,50 kg. Grazie a questo podio ho potuto partecipare agli assoluti in cui invece ho conquistato la medaglia d’argento – racconta Gabriella ai microfoni di CityNow – In finale mi sono trovata a sfidare la campionessa europea proveniente dalla Svizzera. Nella seconda giornata eravamo veramente stremati e forse proprio per questo nella gara con kimono non sono riuscita ad arrivare oltre il bronzo. Questa non è di certo una scusante, anche se le sfide sono appena terminate, sono tornata a casa con in mente la stagione successiva e nuovi traguardi da raggiungere”.

Medaglie che forse lasciano posto ad un pizzico di rammarico, ma anche a tanto, tanto orgoglio! Perché fanno onore all’impegno ed alla tenacia che Gabriella mette ogni giorno nel suo sport e in quello che, col tempo è divenuto il suo lavoro.

La palestra aperta a Reggio

Solamente qualche mese fa, infatti, Gabriella ha inaugurato nella nostra bellissima città una palestra in cui è finalmente possibile praticare uno sport che fino a poco tempo fa era sconosciuto ai più. Dopo anni lontana da Reggio, la nostra giovane atleta corona il sogno di trasmettere anche ad altri la sua passione insieme al fidanzato, Francesco Fragalà, bergamasco di nascita, ormai reggino d’adozione.

Alle finali dei campionati italiani di Brazilian Jiu Jitsu ha partecipato anche lui, conquistando l’oro in categoria Super Heavy 97,50.

Per ora non vi sono altre sfide in vista per Gabriella e Francesco, i due giovani che hanno portato in alto in nome della nostra città. I due però ci assicurano che continueranno ad allenarsi in vista della prossima stagione agonistica e che lo stesso faranno con tutti i ragazzi che hanno deciso di scegliere la MYB GYM.