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ITALY IN A DAY; Il film girato da tutti noi

Gabriele Salvatores invita gli italiani a filmare il 26 ottobre un frammento della propria vita per il film collettivo Italy in a Day

23 Ottobre 2013 - 10:20 | di Redazione

Italy in a Day, il film collettivo di Gabriele Salvatores

Gabriele Salvatores lancia la versione italiana di Life in a Day, primo esperimento di cinema collettivo realizzato nel 2010, e lo fa incoraggiando tutti i cittadini italiani a usare cellulare o telecamera per filmare, il 26 ottobre, un frammento della propria vita, il proprio sguardo sul mondo, un’emozione. Ognuno può scegliere di fermare l’obiettivo liberamente e per 15 minuti, su cosa si ama, cosa ci fa paura, quello che consideriamo importante. Una volta selezionati i filmati caricati sul sito, Salvatores procederà con il montaggio del film che tutti avranno contribuito a realizzare.

Un documentario, una finestra sul mondo reale, ma anche l’espressione del quotidiano e dello straordinario che è la nostra vita, fatta anche di piccoli e grandi dettagli che ci sanno ancora emozionare: un’esperienza che Salvatores definisce “un esperimento di libertà e democrazia applicata al cinema”. Tutti gli autori dei video selezionati per il montaggio finale saranno citati come autori del film accanto al regista premio Oscar.

PER MAGGIORI INFO: www.italyinaday.rai.it

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