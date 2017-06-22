ITT Panella-Vallauri un bilancio felice per il corso “Sistema Moda”

Il motto dell’istituto, sin dal 1996, è “La scuola che lavora per lo sviluppo“, questa tendenza viene confermata, ancora una volta, nelle scelte operate dal Sistema Moda nell’anno appena terminato. La sostenibilità ambientale, le tecniche di bachicoltura e trattura della seta, l’interazione con il territorio e le sue realtà imprenditoriali, le capacità di riciclo e di valorizzazione degli scarti, le scelte condivise con le realtà cooperative del territorio, quali la Sartoria Sociale “Sole Insieme“, lo sforzo prodotto affinché le opere prodotte venissero presentate al pubblico sia in ambito scolastico che in iniziative aperte al territorio, bene tutto ciò è una minima sintesi del lavoro svolto in quest’anno scolastico appena conclusosi.

I progetti dell’anno: seminari, riciclo e sartoria sociale

A tal fine, nel mese di febbraio 2017, nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro, aderendo all’iniziativa “JA Italia, impresa in azione”, si è svolto il seminario sul tema “Realizzazione di monili eco-sostenibili”. Progetto implementato attraverso il riciclo di vari materiali quali frammenti di carta, vecchie tastiere di computer, catene di biciclette non più utilizzate, prodotti di scarto e monili rotti. Per acquisire competenze, anche storiche, sulle tecniche di produzione di tessuti, quali la seta, nel mese di aprile si è organizzato, in sinergia con la “Cooperativa Grecale di Bagaladi“, nella persona del signor Francesco Battaglia, il seminario “La bachicoltura e la trattura della seta“. Nello stesso mese, al fine di stimolare l’acquisizione di competenze ed abilità tecniche, creative e manageriali, si è svolta un uscita didattica presso il Laboratorio Sartoriale “Corigliano Spose”. Nel frattempo, con data di inizio Febbraio 2017, nei locali della scuola, si è dato avvio al progetto “Scuola di sartoria sociale – Sole Insieme”, che ha visto la terza classe di indirizzo impegnata in un laboratorio pomeridiano di riciclo creativo. Come sintesi dell’iniziativa “JA Italia, impresa in azione”, nel mese di maggio 2017, si sono attivati stand ed allestimenti per la “vendita” di “Accessori Sostenibili per la Moda”, che ha previsto, anche, la partecipazione a competizioni regionali. Infine, si sono realizzate, sempre nel mese di maggio, due sfilate di moda, una presso l’Aula Magna di Istituto ed un altra presso il Cinema “Odeon” di Reggio Calabria, per la presentazione dei lavori realizzati durante l’anno.

Tutte le iniziative svolte hanno avuto un forte impulso ad opera della Dirigente Scolastica Professoressa Anna Nucera e della docente di Chimica di comparto Grazia Costantino.