IV° Edizione ‘il Piccolo Villaggio di Natale’ a La Casa di Alice

Sabato 17 dicembre Babbo Natale, laboratori, mercatino e il gioco del baratto dei giocattoli nel giardino delle luci de La Casa di Alice

Anche quest’ anno La Casa di Alice si veste di magia, con Il Piccolo Villaggio di Natale il Nido e scuola dell’infanzia La Casa di Alice, in via Cardinale Portanova n°58 a Reggio Calabria, vuole donare momenti di gioia e serenità ai bambini ed alle loro famiglie. Sabato 17 Dicembre a partire dalle 17:00 portate i vostri bambini ad incontrare Babbo Natale nel magico giardino delle luci. Potranno scrivere la propria letterina nell’angolo della posta, partecipare ai laboratori, visitare il mercatino, gustare dolci e prelibatezze del natale.

Il gioco del baratto dei giocattoli

Quest’anno grande novità sarà il “Gioco del baratto..non lo uso lo contratto”. Entro il 14 Dicembre i bambini possono portare a La Casa di Alice un giocattolo che non usano più ma in buone condizioni, in cambio gli verranno date delle “monete” per un valore il più possibile equivalente al giocattolo messo a disposizione per il baratto. Tutti i giochi raccolti saranno esposti in un piccolo mercato il giorno del Villaggio, ed il bambino con le monete ricevute potrà “acquistare” un nuovo gioco portato da un altro bambino.

Barattare insegnerà loro a dare un nuovo valore alle cose, ciò che noi non usiamo più può rendere felice un altro bambino ed inoltre avere a disposizione un numero limitato di “monete” avrà il valore educativo di insegnare l’arte della consapevolezza e della scelta.

Cosa aspetti allora, non perdere l’occasione di far vivere questa magnifica esperienza al tuo bambino. L’ingresso al Piccolo Villaggio di Natale è libero e gratuito.

Ingresso libero e informazioni

Ti aspettiamo….non mancare. Per maggiori informazioni telefonare allo 0965 1891389, 338.4395414, fb, la casa di Alice Via cardinale Portanova 58, reggio calabria