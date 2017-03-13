Jazzmin, a La Sosta la musica live di Alessandro La Corte 5tet
Alla Sosta di Villa San Giovanni proseguono gli appuntamenti jazz: il 13 marzo il quintetto di Alessandro La Corte, il 27 marzo Dino Rubino on air trio per la rassegna Jazzmin
13 Marzo 2017 - 22:41 | di Domenico Suraci
Continuano gli appuntamenti a La Sosta per la trentesima rassegna internazionale Jazzmin, che ha visto finora calcare il palco dello storico locale reggino da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.
Fermati a La Sosta e fatti accarezzare dalle note della musica Jazz: ecco gli ultimi imperdibili appuntamenti della rassegna.
13 marzo: Alessandro La Corte 5tet: quintetto, guidato dal talentuoso pianista salernitano. Alessandro La Corte – piano, Rhodes, Carla Marciano – alto & sopranino sax, Daniele Scannapieco – tenor sax, Marco de Tilla – contrabbasso, Luigi Del Prete – batteria.
27 marzo – Dino Rubino on air trio: eclettico pianista e trombettista, tra i maggiori nuovi talenti del jazz italiano. Nel corso degli anni ha suonato in moltissimi Festival: Canarias Jazz, Umbria Jazz, Roma Auditorium Parco della musica, Londra Istituto Cultura, Santiago Jazz EU, Marciac Jazz Festival, Shangai Italian Expo, Portogallo Loulè Jazz Festival, MITO jazz Festival, Umbria Jazz Balkanic Windows, Skopje Jazz Festival, Città del Messico, Caracas, Colombia, Rochester, Kiev, Toronto, Jakarta, Parigi, Lima.
Vivi indimenticabili atmosfere: Jazzmin, la musica più vicina all’amicizia!
Penultimo appuntamento quindi questa sera, da non perdere!
Via Monsignore Bergamo, 37 – Villa S. Giovanni RC
Tel. 0965752455
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