Altra gara, altra vittoria, è quello che succede a Gabriella Ripepi e Francesco Fragalà, i due atleti di Brazilian Jiu Jitsu che portano alto il nome della nostra città nelle più disparate competizioni.

Reggio Calabria può infatti vantare la presenza di questi due giovani atleti che, gara dopo gara, stanno dimostrando di meritare il loro posto sul palcoscenico internazionale. La loro ultima vittoria, dopo la Jiu Jitsu Challenge 2018, è quella dell’Italy National Pro Jiu Jitsu Championship organizzata, per il 2018, a Roma dalla Federazione araba.

I risultati di Francesco e Gabriella

All’interno di questo circuito internazionale, Gabriella e Francesco, hanno affrontato le sfide insieme ad altre centinaia di atleti, conquistando, grazie alla loro tenacia ed al loro infinito impegno, delle medaglie di tutto rispetto. I nostri due campioni hanno partecipato, come sempre, sia al campionato con kimono (gi) che senza kimono (no gi).

Francesco 2° posto categoria NO GI 92 kg cinture blu

Gabriella 2° posto categoria 70 kg gi cinture viola; 3° posto assoluti cinture viola; 3° posto NO GI 68 kg cinture viola.

“Ovviamente c’è un pizzico di rammarico – racconta Gabriella ai microfoni di CityNow – Mi sono trovata ad affrontare una campionessa mondiale e sono riuscita anche a batterla nel nostro primo incontro. Peccato poi non essere riuscita a conquistare l’oro. Si tratta di certo una bella soddisfazione, quella di aver portato a casa un argento e due bronzi, ma ho intenzione di continuare ad allenarmi per fare sempre meglio”.

Il ranking italiano ed europeo di Gabriella

Dobbiamo però fare i nostri complimenti alla giovane reggina che, grazie alla UAEJJF, si è aggiudicata il 3° posto nel ranking Italia ed il 12° in Europa. Le competizioni ovviamente non sono affatto terminate e il 2019 si preannuncia essere un anno ricco di successi.

In bocca al lupo Francesco e Gabriella, facciamo tutti il tifo per voi!