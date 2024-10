Un mese dalla scomparsa di Jole Santelli: il ricordo della Calabria

È trascorso un mese dalla triste mattina del 15 ottobre 2020, quando i calabresi hanno appreso la notizia della scomparsa del loro presidente, Jole Santelli.

Si è spenta serenamente, nella casa di via Piave a Cosenza che, adesso, la commissione urbanistica vorrebbe intitolare proprio a lei, il primo presidente donna della storia della Regione Calabria.

La morte del Governatore, così improvvisa e inaspettata, ha sconvolto i calabresi che si sono trovati senza una guida nel bel mezzo della pandemia. Jole Santelli, nonostante il colore politico, era riuscita a conquistare i calabresi, per cui ha lottato strenuamente negli 8 mesi della sua legislatura. Un mandato breve ma intenso che, sicuramente, lascerà il segno.

La Regione, adesso, è guidata dal suo secondo, quell’amico fidato che tanto aveva voluto al suo fianco, si è trovato nel bel mezzo della bufera a dover prendere le redini di una Regione niente affatto semplice da dirigere.

Ed è proprio Nino Spirlì, che in questi 30 giorni si è cimentato in nuovo ruolo, il primo a ricordarla con intense parola d’affetto.

“Un mese. Trenta lunghissimi e dolorosi giorni da quando sei partita. Non mi rassegno al saluto finale e non pronuncerò quella parola. Pur lasciandoti andare, mi siedo alla porta sperando di vederti tornare. Mi piacerebbe scriverti delle cose di questa Terra, degli eventi, di questi accadimenti, ma, poi, penso che tu li conosca e che mi sei vicina per come ti sento.

Sapevi, vero, come sarebbe andata, eh?!

E hai anche disegnato questi giorni per me, sapendo che ti avrei legato ad un filo d’oro e ti avrei tenuta viva e presente. Viva nel mio cuore e presente in tutto ciò che faccio. Sì, #noiddue, Jole. Come sempre.

Ma stanotte è dura. Non dormo, perché non lo voglio. E ti veglio. Perché tu non lo faccia ancora e mai più. Andartene da sola, amica mia adorata, per non disturbare, è stato coraggioso. Ma noi? Il tuo clan di famiglia?! Gli amici?! Chi ha potuto apprezzare tutte le tue virtù?

Siam squarciati. Come l’albero dal lampo.

E, per questo, non dormo. Perché quel lampo, che ha tentato di separarci, non ottenga il suo orrido scopo. Non dormo, Jole. Non dormire e vegliamo insieme. Perché non accada più”.