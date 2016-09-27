Jovanotti compie 50 anni: ‘Un’età assurda per uno come me’

‘Un’età assurda per uno come me‘.

Ha definito così i suoi primi 50 anni, al ‘Corriere della Sera’, Lorenzo Costantino Cherubini in arte Jovanotti.

Nato a Roma il 27 settembre del 1966, Jovanotti irrompe nel panorama musicale, con i primi successi rap, negli anni ’80 dopo essere stato lanciato da Claudio Cecchetto.

Da allora sono passati 30 anni di carriera farcita di gradi successi e collaborazioni. Con lui hanno suonato e cantato artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Pino Daniele, Laura Pausini, Adriano Celentano, bisogna anche aggiungere al curriculum due colonne sonore per Gabriele Muccino.

E in occasione del suo compleanno ha pensato di fare un regalo a se stesso ma soprattutto ai suoi fan, a cui deve il suo successo: su JovaTV proprio oggi 27 settembre ci sarà lo streaming gratuito di Lorenzo nei Palasport 2015/2016, il docufilm che ha seguito Jovanotti durante l’ultimo, splendido tour nei palazzetti di tutta Italia.

“La Universal voleva realizzare un DVD/Blu-ray da fari uscire a Natale, io li ho convinti a farmi un regalo di compleanno.” ha detto Jovanotti.

Buon compleanno, Lorenzo!