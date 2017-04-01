Kangourou della lingua inglese: si passa alle semifinali

Da lunedì 3 aprile, presso la BRiTiSH SCHOOL International House Reggio Calabria e nelle altre sedi associate AISLi, si svolgerà in contemporanea nazionale la seconda fase dei giochi Kangourou della lingua inglese.

La competizione rappresenta un’occasione unica di confronto tra più di 22.000 ragazzi provenienti dalle circa 650 scuole che hanno aderito all’iniziativa. Gli studenti che hanno partecipato alla selezione sono stati divisi in 4 categorie di livello: Joey (studenti di scuola primaria), Wallaby (scuola secondaria di primo grado), Grey Kangaroo (biennio scuola secondaria di secondo grado) e Red Kangaroo (triennio scuola secondaria di secondo grado) e solo i primi 100 saranno scelti per la finale nazionale, che si terrà a Mirabilandia (Ravenna), nel mese di maggio.

La manifestazione “Kangourou della Lingua Inglese” è organizzata da Kangourou Italia, AISLi e Cambridge English Language Assessment che si è occupata della preparazione dei materiali delle tre fasi. In particolare, la prova dell’ultima fase sarà un vero esame Cambridge, articolato nelle 4 abilità di Reading, Listening, Speaking e Writing, al termine del quale i finalisti che lo supereranno riceveranno la certificazione ufficiale Cambridge English.

La competizione, patrocinata dall’Ambasciata Britannica è stata riconosciuta e accreditata presso il Ministero della Pubblica Istruzione, quale soggetto proponente iniziative di valorizzazione delle eccellenze.

www.kangourou.it