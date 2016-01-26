Kantiere Kairòs in concerto a Filadelfia (VV)

Domenica 31 Gennaio all’Auditorium Comunale di Filadelfia – Vv – il Kantiere Kairòs presenterà dal vivo il suo disco IL SOFFIO, già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Dopo l’entusiasmante esibizione della Christian band calabrese al Santuario di San Francesco di Paola, durante la Giornata Regionale della Gioventù organizzata dalla Consulta regionale di Pastorale Giovanile e promossa dalla Conferenza episcopale calabra, una nuova data – domenica 31 gennaio a Filadelfia (Vv) – de Il SOFFIO TOUR, lo spettacolo con cui la band porta dal vivo l’album di esordio. Un concerto carico di energia che spazia in diversi generi musicali, pieno di spunti di riflessione e preghiere melodiose.

Dove e quando: ingresso gratuito e festa di San Giovanni Bosco

L’evento ad ingresso gratuito – organizzato dalla Parrocchia di Santa Barbara, si terrà all’Auditorium Comunale (Piazza M. Serrao) alle ore 17.00, ed è inserito all’interno del programma della festa in onore di San Giovanni Bosco, santo per eccellenza dei giovani.

Dopo il concerto la festa proseguirà con il taglio della mega torta che vedrà coinvolti tutti i nuovi diciottenni nati nel 1998.

La scaletta e i brani dell’album

Nella scaletta ampio spazio alle canzoni che compongono il primo lavoro discografico della Christian band dal titolo Il Soffio. Tra i brani i singoli La Tua volontà, Cuore Sacro e ancora Stella e Dignitosa, brani mariani molto amati dal pubblico che – ad ogni esibizione della band – viene catturato dalle dolci melodie e dai testi che trasportano in una dimensione spirituale molto intensa, come ha sottolineato S.Ecc. Mons. Francesco Savino che – ascoltandoli al concerto del 3 gennaio – ha augurato ai componenti della band che Cristo possa parlare attraverso di loro.

Mons. Savino alla Christian Band: «Siate sempre per tutte le persone che vi incontreranno un’opportunità».

Questa la tracklist dell’album Il Soffio: Mio Re, La Tua volontà (il cui video è visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=4OHlk2PM28o), Liberami (feat. Fil Mama), Galilea, Stella (il cui lyric video è visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=58P1jKudzc8), Cemento Armato, Il Soffio, Dignitosa, Cuore Sacro (il cui video è visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=KVFF6lWa2qg), Io confesso, Il pozzo, Toccami il cuore, Grazie, In ogni volto (feat. Rosa Martirano).

I musicisti sul palco

Sul palco de Il SOFFIO TOUR l’intesa assoluta che mescola musica e spiritualità con Antonello Armieri (voce e chitarra acustica), Davide Capitano (basso), Gabriele Di Nardo (batteria), Roberto Sasso (tastiere) e Giuseppe Di Nardo (chitarre).

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Note biografiche

Il KANTIERE KAIROS è una Christian Band nata dall’incontro nel 2008 tra il cantautore Antonello Armieri, voce e chitarra acustica, e Giuseppe Di Nardo, chitarrista e arrangiatore. Al duo in seguito si sono aggiunti Gabriele Di Nardo, batteria; Davide Capitano, basso e Roberto Sasso, tastiere. Tutti uniti dall’esigenza di esprimere, con la loro musica, la quotidiana conversione all’amore di Dio, facendosi strumento per l’incontro con il Signore. Il termine Kairòs, dal greco “momento propizio” o “tempo di grazia”, segna il lavoro di un cantiere che desidera dare il proprio contributo in questo tempo in cui c’è bisogno di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20).

Il disco d’esordio e i concerti della band

Nell’aprile 2015 esce il loro disco d’esordio Il Soffio – che presentano in tutta la regione con Il Soffio Tour – anticipato dal singolo La Tua Volontà che riporta in radio la Christian Music. Nello stesso anno escono i singoli Stella e Cuore Sacro.

Fra le varie date la band ha suonato a maggio del 2015 a Cosenza al Festival della Comunicazione, l’iniziativa nazionale patrocinata dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e dal Pontificio Consiglio della Cultura e a gennaio del 2016 a Paola per Giornata Regionale della Gioventù organizzata dalla Consulta regionale di Pastorale Giovanile e promossa dalla Conferenza Episcopale Calabra.