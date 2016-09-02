Kantiere Kairòs vince il Premios David 2016

Va alla Christian rock Band calabrese Kantiere Kairòs il Premios David 2016 che con il brano Cuore Sacro si aggiudicano l’importante riconoscimento spagnolo per la musica religiosa contemporanea nella sezione miglior canzone italiana di Christian Music.

«Un cuore che batte è un cuore che tutto può! / Un cuore che batte è il più evidente miracolo / il più evidente miracolo sei tu! – canta Antonello Armieri in Cuore Sacro e racconta – Cuore Sacro è un promemoria d’amore, è presa di coscienza della propria ricchezza umana, è lode a tutta la creazione di Dio, è l’urlo gioioso del vivere».

Cuore Sacro è un brano dal sound fresco che miscela il rock al pop internazionale. Il video del brano – con la regia dei gemelli Antonio e Giuseppe Scaramuzzo (visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=KVFF6lWa2qg) – lancia un messaggio di speranza e incoraggiamento, avvolta dalla bellezza del creato e in tutt’uno con ciò che ci circonda, fa cogliere il battito della vita. Con la tecnica dell’esposizione multipla, che consiste nella creazione di un’immagine attraverso la sovrapposizione di più immagini, il video è un viaggio che porta all’esplorazione del pianeta e dell’intimo di ogni cuore.

Il cd d’esordio Il Soffio e il singolo Cuore Sacro

Il singolo Cuore Sacro è il terzo estratto del cd di esordio Il Soffio, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming (distribuito da Zimbalam). Questo progetto discografico contiene 14 brani inediti, caratterizzati da stili e suoni molto diversificati, dalle ballate sino al rock più energico e definito. Musica contemporanea in dialogo con l’anima. Testi impegnati, intimi che sollecitano e accompagnano la riflessione personale contraddistinguono la scrittura di Antonello Armieri, voce della band e autore dei brani.

Questa la tracklist dell’album Il Soffio: Mio Re, La Tua volontà, Liberami (feat. Fil Mama), Galilea, Stella, Cemento Armato, Il Soffio, Dignitosa, Cuore Sacro, Io confesso, Il pozzo, Toccami il cuore, Grazie, In ogni volto (feat. Rosa Martirano).

Un’estate ricca di soddisfazioni è quella che ha caratterizzato anche IL SOFFIO TOUR 2016. Emozioni che si rinnovano con nuove date e nuovi appuntamenti in tutta la regione. Le prossime date vedranno protagonisti gli operai musicisti, capaci di trasformare ogni concerto in una grande festa musicale, sono il 4 settembre a Domanico (CS) ed il 10 settembre a Cetraro (CS) per uno speciale concerto benefico a sostegno dei paesi colpiti dal terremoto.

Sul palco l’intesa assoluta che mescola musica e spiritualità con Antonello Armieri (voce e chitarra acustica), Davide Capitano (basso), Gabriele Di Nardo (batteria), Giuseppe Di Nardo (chitarre) e Roberto Sasso (tastiere).