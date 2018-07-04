Karaoke, giochi e animazione: al Funny Club divertimento per grandi e bambini
Una serata all'aperto con karaoke, giochi e animazione: per i bambini c'è il parco giochi assistito e un menù dedicato, per i grandi il giro pizza
04 Luglio 2018 - 21:03 | di Pasquale Romano
Hai voglia di divertirti? Ti piace cantare? Il funny club ti invita Venerdì 6 Luglio alle ore 20.30 per trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento con karaoke, animazione e giro pizza a soli 12€ a persona. Suggestiva location all’aperto!
E solo al Funny club, mentre tu ti rilassi i tuoi bimbi si potranno divertire tutta la sera nel nostro parco giochi assistito e potranno gustare il nostro menù baby a soli 9€. Clicca qui ➡https://goo.gl/6HGBEJ
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