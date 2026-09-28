Giovanni Tramontana medaglia di bronzo agli Open League Karate Magna Grecia

Nel fine settimana dal 25 al 27 settembre si è svolto l’Open Leauge Karate Trofeo Magna Grecia al Palamazzola di Taranto registrando la presenza di circa 300 Associazioni dilettantistiche con oltre 1350 atleti iscritti. Nella categoria Kumite + 76 Kg, per il Karate Catona, Giovanni Tramontana sale sul podio della Kermesse nazionale conquistando la Medaglia di Bronzo. Anche se non è del metallo più pregiato, questa medaglia di Bronzo rispecchia tutto il cammino ed i sacrifici di questo giovane atleta reggino. Dopo il sudore profuso durante i duri allenamenti durante tutta l’estate, ai quali si è sottoposto, ecco il risultato che lo premia e lo proietta nel panorama Nazionale Italiano.

Dopo il 5° posto al Campionato Italiano 2026 di classe, ecco un podio meritatissimo, ottenuto dopo ben 5 severi combattimenti, che lo hanno reso protagonista a Taranto. Lo ha fortemente voluto, rinunciando a divertimenti e serate con gli amici, ma ne è valsa la pena. Felicissimo il Suo Maestro, Giuseppe La Fauci, che ha così commentato: “Credo che Giovanni si sia meritato questo bel risultato, forse poteva osare un po’ di più ma l’ultimo incontro è stato molto tattico ed è stato vinto dal suo avversario (che ha poi conquistato l’oro) per un solo punto di differenza. Ha superato i primi 4 incontri contro forti atleti, con ampio margine, subendo un solo punto, proprio nell’ultimo combattimento. Resta però lo spirito guerriero di questo fantastico atleta, di cui sentiremo parlare ancora“. Sicuramente è stato di buon auspicio, la scelta del Liceo L. Da Vinci, di pochi giorni addietro, che nella giornata di inizio della scuola, ha visto proprio Giovanni quale tedoforo della manifestazione.

Si registra, sempre per il Karate Catona, la presenza anche Sofia Marretta, che al primo incontro trova la pluricampionessa Genocchio, alla quale rifila, già ad inizio incontro, un punto mantenendo il vantaggio, fino a 40″ dal termine. Perderà per 2 punti ad 1, con grande delusione di tutti noi. Ha comunque dato prova dei miglioramenti ottenuti, grazie agli allenamenti in palestra assieme ai suoi compagni. L’ A.S.D. Karate Catona sarà presente, con tantissimi atleti, al Memorial Franca Bilardi, il 10 e l’11 Ottobre a Vibo Valentia, dove, ancora una volta, i ragazzi daranno prova della loro bravura.