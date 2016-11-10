L’ associazione Interazioni Creative compie un anno

Un progetto di innovazione sociale che ha puntato sul talento delle persone e sulla condivisione di valori, idee e competenze: Interazioni Creative compie un anno di attività. Nato dall’ intuizione del giovane avvocato cosentino Deborah De Rose, il progetto è evoluto in un’associazione di promozione sociale capace di coinvolgere il miglior fermento del territorio.

Un anno di attività

Un progetto coraggioso, innovativo, creativo che nel suo primo anno di attività ha saputo distinguersi per cura dei dettagli e originalità delle proposte attivate.

Sabato 12 novembre dalle ore 17.30 presso la sede dell’ associazione sita in via Don Gaetano Mauro n. 30 a Cosenza (traversa di via Panebianco), si darà avvio al party creativo organizzato da Interazioni Creative. Alle ore18.00 inizierà la conferenza stampa in cui saranno presentate le attività che impegneranno Interazioni Creative nel secondo anno, una buona occasione per dare spazio ai creativi e ai partner che hanno deciso di abbracciare e sostenere il progetto e intercettare nuovi amici.

Buffet, video e musica

Gli ospiti e i partecipanti saranno coccolati da un buffet gentilmente offerto da NaturaSì Cosenza, e, durante la serata sarà realizzato un video a cura della Open Fields Productions che coinvolgerà tutti i partecipanti. E poi dalle 21.00 musica e bollicine con “Interazioni musicali” ovvero ampio e libero spazio ai musicisti e artisti che vorranno esibirsi, lo scorso anno durante l’inaugurazione si creò davvero una bella atmosfera e molti sono i video della serata presenti sul canale YouTube di Interazioni Creative: a chi vuole esibirsi non resta che contattare l’associazione per una migliore organizzazione.