‘L.da Vinci’, si conferma eccellenza scolastica – FOTO

di Domenico Suraci – Si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova veste architettonica della facciata del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. L’imponente struttura è stata interessata da importanti lavori di messa in sicurezza, riqualificazione e ristrutturazione (consolidamento cornicioni, trattamento travertino con sostituzione di parti dello stesso, lavorazione del basamento in pietra calabrese).

I lavori di riqualificazione finanziati dal Cipe

I lavori finanziati dal CIPE con un impegno di spesa di 250.000,00 euro ed erogati tramite l’Ente Provincia, è stato completato in soli tre mesi ed il prospetto è stato impreziosito ulteriormente nella parte centrale da un’opera d’arte realizzata dall’orafo calabrese Gerardo Sacco, raffigurante il logo del Liceo.

La nuova facciata si staglia con il maestoso fronte in travertino verso il mare dello Stretto che fa da sfondo, creando una quinta di teatro, formando di fatto un palcoscenico naturale di impareggiabile bellezza. L’impianto di luci a led di moderna fattura con il calare della sera mette in risalto i particolari architettonici rendendoli visibili sin dalla via Marina.

La cerimonia tra teatro, coro e benedizione

Dopo la benedizione di Don Pietro Sergi, la manifestazione è stata allietata da una rappresentazione teatrale con protagonisti principali gli studenti che con intensa ed emozionante partecipazione hanno animato l’evento. E’ seguito poi un concerto natalizio con il coro “Be Free” composto per l’occasione da docenti ed alunni della prestigiosa scuola, magistralmente diretto dalla professoressa Marialuisa Fiore.

Il dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi, ha ringraziato per l’impegno profuso ai fini della realizzazione dell’opera, il Presidente della Provincia dott. Giuseppe Raffa, il dirigente del settore edilizia scolastica Arch. Giuseppe Mezzatesta, il direttore dei lavori, Arch. Alessandro Cavallaro, e la Ditta EDIL4 srl di Sapone Giuseppe, e infine il supporto RSPP del liceo, Arch. Paolo Quartuccio. Sono intervenuti inoltre per un saluto istituzionale l’assessore alla cultura della Provincia dr. Edoardo Lamberti Castronuovo e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, dr. Pasquale Veneziano.

Non poteva mancare all’evento il maestro Gerardo Sacco che con il logo da lui realizzato ha reso l’opera ancora più spettacolare per la sua bellezza artistica che è simbolicamente alla base di un impegno culturale che contribuisce a fare del Liceo Scientifico di Reggio Calabria un’invidiabile eccellenza scolastica competitiva a livello nazionale ed internazionale.

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