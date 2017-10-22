La Vis Reggio Calabria espugna il PalaPentimele e resta in testa a punteggio pieno con Rende e Soverato: nuovo main sponsor la steak house di via dei Pritanei

Non bella, ma concreta nei momenti decisivi, quasi sempre avanti nel punteggio e in costante controllo del match. La Barbecue Vis Reggio Calabria (la steak house reggina di via dei Pritanei da ieri è ufficialmente il nuovo main sponsor, verrà presentato nei prossimi giorni insieme alle nuove divise da gioco) espugna il PalaPentimele, batte una coriacea e mai doma Eraclesofà Italia Villa San Giovanni e mantiene il comando della classifica a punteggio pieno in coabitazione con Bim Bum Basket Rende e Nuovo Basket Soverato.

Assenze e primo quarto

Assenze pesanti su entrambi i fronti: Soldatesca per infortunio nella Vis, Vazzana per squalifica fra i nero/verdi di casa, che partono forte con un ispirato Barreca e una tripla di Vinci. Barrile replica colpo su colpo (suoi i primi 7 punti dei bianco/amaranto) e la Vis chiude avanti il primo quarto di 4 lunghezze (17-21). Nel secondo periodo sono sempre i ragazzi di coach Polimeni a condurre le danze, con Warwick che scalda la mano, ma Villa resta attaccata al match grazie al tiro da fuori. Barreca si inventa una tripla in precario equilibrio sulla sirena per il -7 (32-39).

Dopo l’intervallo la Vis produce il massimo sforzo e, nel terzo quarto, piazza un 22-14 di parziale che sembra essere quello decisivo (46-61). Il vantaggio dei reggini sale anche a 18 punti. Warwick e Barrile sono on fire, ma Costa e Scordino non mollano. Due canestri in fila di Skurdauskas (uscito per 5 falli al pari di Spasojevic e Barreca) e Rizzieri dalla lunetta chiudono definitivamente i giochi, con Villa che riduce il passivo finale sotto la doppia cifra con due triple consecutive di Vinci per il 66-74 finale.

Il tabellino del match

Questo il tabellino del match:

Eraclesofà Italia Villa San Giovanni – Barbecue Vis Reggio Calabria 66-74

(17-21, 32-39, 46-61)

Eraclesofà Italia Villa San Giovanni: Meduri 2, Vinci 15, Costabile 6, Barreca 13, Costa 19, Scordino 9, Pitasi 2, Miloro, Andolfi, Versace N.E., A. Abruzzini N.E., Ruggeri N.E. Allenatore: D’Agostino.

Barbecue Vis Reggio Calabria: Barrile 16, Viglianisi 5, Lobasso 11, Warwick 20, Skurdauskas 13, Rizzieri 4, Neri, Spasojevic 5, Fazzari N.E., Polimeni N.E., Martino N.E. Allenatore: Polimeni.

Arbitri: Cozzoli e Caputo.