La Befana arriva in treno a Santa Caterina (RC)
La Befana arriva alla stazione di Reggio Calabria, fermata Santa Caterina, accolta da tamburi e bambini: poi giocattoli e dolcetti in piazza dal calesse trainato da un pony
02 Gennaio 2015 - 14:28 | di Redazione
Martedì 6 gennaio alle ore 10,55 arriva dopo un lungo viaggio alla Stazione ferroviaria di Reggio Calabria, alla fermata di Santa Caterina la Befana che sara’ accolta con tutti gli onori da tutta l’associazione,da Luca Scorziello ed i suoi tamburi e da tantissimi bambini festanti. Poi salira’ nella piazza antistante la stazione,dove a bordo di un calesse,trainato da un bellissimo pony distribuira’ giocattoli,dolcetti e caramelle.
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