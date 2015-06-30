La BlasKom Band in live all’Arena Ciccio Franco

di Didi Labate – Tra i gruppi più blasonati della nostra Reggio la BlasKom Band è una di quelle che emerge tra la massa, nonostante si sia formata da poco più di un anno ha già collezionato diversi “successi” e ha un, non discreto, seguito.

La passione e l’amore per il rocker Vasco Rossi ha unito 5 musicisti già affermati nel territorio che hanno desciso di creare questa tribute band in onore del Komandante Rossi!

Mercoledì 1 luglio il gruppo terrà un live all’Arena Ciccio Franco alle 21:30, quale modo migliore per trascorrere una splendida serata se non passeggiare sul più bel chilometro d’Italia e ascoltare buona musica?

Il tutto condito da una vista mozzafiato che solo il nostro Stretto può darci, che volere di più?!

Quindi, signori, SAVE THE DATE: la BlasKom Band live all’arena del lungomare l’1 luglio alle ore 21:30, non mancate!

Ps: Si potrà assistere all’esibizione GRATUITAMENTE.