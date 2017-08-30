Il cortometraggio d’esordio alla regia di Claudio Santamaria, “The Millionairs“, approda alla 74/ma Mostra del Cinema di Venezia come proiezione speciale delle Giornate degli Autori.

Tratto dall’omonimo racconto dell’illustratore svizzero Thomas Ott, il corto – interpretato, tra gli altri, da Peppe Servillo e Sabrina Impacciatore – sarà proiettato mercoledì 6 settembre, alle ore 16.45, presso la Sala Perla.

Integralmente girato tra Basilicata e Calabria, “The Millionairs” è stato prodotto dalla Goon Films di Gabriele Mainetti, che torna così a collaborare con Santamaria dopo il successo di “Lo chiamavano Jeeg Robot“. Il corto “mette in scena – è spiegato in un comunicato diffuso dalla Calabria Film Commission e della Lucana Film Commission, che hanno sostenuto il progetto attraverso l’accordo di collaborazione Lu.Ca. – una lunga notte, durante la quale le strade di un bosco di montagna diventano teatro per una serie di efferati omicidi ad opera di diversi personaggi, tutti decisi a impossessarsi di una misteriosa valigetta”.