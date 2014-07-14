La Calabria nel cuore: l’opera di Natino Chirico è il logo del Premio Simpatia 2014

‘LA CALABRIA NEL CUORE” e’ il logo dell’ottava edizione del Premio Simpatia 2014 che si svolgera’ il 16 settembre a ”Palazzo Foti” sede dell’Ente Provincia di Reggio Calabria.

L’opera di Natino Chirico ,grande artista Reggino,vive a Roma e, nel corso degli anni ha esposto nelle piu’ importanti capitali mondiali,ha realizzato importanti vernissage sul cinema,per natino,” la pittura ingloba il cinema,due arti che si incontrano” – La cerimonia che si svolgera’ proprio in coincidenza dell’ultimo giorno dei festeggiamenti in onore della ”Madonna della Consolazione”,vedra’ insigniti Claudia Capparelli ricercatrice, Rino Gattuso ex calciatore, Anna Prete modella.attrice,Mirella Gangeri presidente A.GE.DI , Luca Scorziello musicista – Condurranno la serata i bravissimi MARCO MAURO e VERONICA SPINELLAL’opera del pittore Natino Chirico sara’ raffigurata nelle targhe in vetro ceramica realizzate dall’artista Nino Mangiola – Gia’ da alcune settimane si sta’ lavorando al programma dell’evento per la cerimonia di premiazione di illustri calabresi che onorano la nostra terra,con la presenza di tanti soci,amici,autorita’ e media locali e nazionali, nella sala delle esposizioni si svolgera’ il gran-gala’ con il buffet dei prodotti tipici calabresi ed il dolce e delizioso buffet di dieci premiate pasticcerie Reggine.