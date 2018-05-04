Voluto fortemente dal tecnico Maurizi, il centrocampista Giovanni La Camera è arrivato alla Reggina stagione in corso. La ricerca di un giocatore di qualità per migliorare il tasso tecnico di una squadra giovane. Ha dato il suo contributo alla causa pur non lasciando una grandissima impronta, indiscutibile la qualità, molto utile la sua esperienza. Intervistato dai colleghi di TuttoC.com ha parlato del suo percorso in amaranto e del tecnico Maurizi: “Credo che il campionato sia stato in linea con le aspettative, con la salvezza conquistata a due giornate dalla fine e la valorizzazione di molti giovani. A livello personale spero di aver dato il mio contributo.

Ho trovato un gruppo molto giovane con altri elementi d’esperienza e mi sono sentito subito parte integrante di questa squadra. Maurizi lo conosco da un paio di anni, e ha delle idee importanti. È uno dei tecnici più bravi che abbia mai incontrato. Ha una mentalità di gioco, che forse in Serie C nessuno ha e mi sono divertito tanto quest’anno, i suoi concetti di gioco sono fantastici. E’ una persona seria, un grande uomo”.