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“La Casa di Alice” si prepara per il “Summer Open Day”

Sabato 27 maggio porte aperte per genitori e bambini alla Casa di Alice: presentazione del centro estivo con la novità di agosto e serata Pizza e Cinema

24 Maggio 2017 - 10:10 | di Vincenzo Comi

La Casa di Alice, nido e scuola dell'infanzia paritaria di Reggio Calabria, Summer Open Day

Sabato 27 Maggio il Nido e Scuola dell’infanzia Paritaria “La Casa di Alice”, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, apre le porte della Scuola a tutti i genitori e i bambini invitandoli al “Summer Open Day”, un pomeriggio all’insegna del gioco e del divertimento in compagnia dell’Associazione Ludico-Educativa LELEFANTE, una festa in cui verrà presentato il nostro Centro Estivo 2017 e verranno date informazioni a riguardo.

La novità del centro estivo anche ad agosto

Grande novità dell’estate 2017 sarà lo “Speciale Estate Insieme”, un progetto nato dalla collaborazione tra la Casa di Alice e l’Associazione LELEFANTE che prevede l’apertura del Centro Estivo nel mese di Agosto, per garantire a tutti quei genitori che ne avessero bisogno, un luogo sicuro e divertente in cui far trascorrere l’estate ai propri bambini. Filo conduttore sarà “Oceania”, il film Disney che vede protagonisti Vaiana e i Maori, viaggiatori irriducibili alla scoperta delle isole del Pacifico. Conchiglie, sabbia, fiori colorati, giochi di gruppo, laboratori creativi, acquaticità…e tutto ciò che fa ESTATE!

Il Centro estivo accoglierà bimbi dai 3 mesi ai 12 anni, le attività saranno differenziate per fascia di età e si svolgeranno sotto la guida delle nostre animatrici ed educatrici che da anni, quotidianamente, si prendono cura dei bimbi con professionalità e attenzione.

Inoltre per i più grandi, tante attività extra ed uscite esterne, per vivere sempre nuove avventure!

Pizza e Cinema, la serata per i bambini

E per tutti i bimbi, Sabato 27 Maggio ritorna l’appuntamento “Pizza e Cinema”, serata a tema da trascorrere in compagnia, senza mamma e papà. Vi aspettiamo a “La Casa di Alice”, dalle 20.00 alle 23.30…non mancate!!!!!

E’ gradita la prenotazione…

Info: Ass. Ludico Educativa LELEFANTE, tel. 328.6814734

“La Casa di Alice”, Via Cardinale Portanova 58, 89124 Reggio Calabria; tel 0965.1891389; 338.4395414

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