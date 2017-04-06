Casa della Salute Scilla: attualità e prospettive per la sanità metropolitana

Il presidente della Commissione Giustizia del Senato Nico D’Ascola interverrà all’incontro “La Casa della Salute Scilla – Attualità e Prospettive verso la Sanità metropolitana”. Relazionerà il dott. Giuseppe Pirrotta, già assessore provinciale. Interverranno, Antonino Randazzo, Responsabile Casa della Salute di Scilla, Antonino Foti, Responsabile Poliambulatorio Bagnara, Rita Furfaro, Responsabile Poliambulatorio Villa San Giovanni, Tita Vecchio, Responsabile Poliambulatorio Palmi. Saranno presenti, Pasquale Ciccone, sindaco di Scilla, Domenico Patafio, consigliere comunale di Scilla, Roberto Vizzari, presidente Ass. comuni Area dello Stretto, Antonio Alvaro, presidente Galbatir, Giovanni Barone, sindaco di Palmi, Giovanni Piccolo, sindaco di Seminara e i Commissari prefettizi di Bagnara Calabra e Villa San Giovanni. Modera l’avv. Antonio Latella. Concluderà i lavori il presidente della Commissione Giustizia del Senato Nico D’Ascola. L’incontro si terrà sabato 8 aprile alle ore 18:30 presso la Casa della Carità – Scilla