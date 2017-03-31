La città di Cosenza protagonista di ‘Parola di pollice verde’ su Rete4

La città di Cosenza sarà protagonista sabato 1 aprile della puntata di “Parola di pollice verde”, condotta da Luca Sardella e che andrà in onda alle ore 12,00 su Retequattro.

Le telecamere del programma di Luca Sardella sono rimaste a Cosenza per quattro giorni, dal 18 al 21 marzo scorso, riprendendo, tra l’altro, la Fiera di San Giuseppe (sia la parte meramente espositiva che le attività collaterali), il Castello Svevo ed il centro storico, la Statua di Alarico alla Confluenza dei Fiumi, il MAB (Museo all’aperto Bilotti) ed altri scorci della città.

Nel corso del programma sarà trasmessa anche un’intervista al Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto che ha accompagnato Luca Sardella alla scoperta della città, insieme all’Assessore alla crescita economica urbana e alle attività economiche e produttive Loredana Pastore.

La vetrina di “Parola di pollice verde”contribuirà a promuovere la città e il suo territorio, il patrimonio storico, artistico e identitario, insieme alle eccellenze agroalimentari e della tradizione. La trasmissione aprirà anche una finestra su alcune aziende di eccellenza della provincia di Cosenza.

La puntata di sabato 1 aprile di “Parola di pollice verde” sarà proiettata, in concomitanza con la messa in onda su Retequattro, al Castello Svevo, durante l’iniziativa “La rigenerazione urbana come strategia di crescita territoriale”, in programma proprio sabato nel maniero federiciano. I lavori della manifestazione, saranno temporaneamente sospesi, alle ore 12,00, per consentire ai partecipanti al convegno di assistere alla trasmissione.