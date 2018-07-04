La colazione è il momento più importante della giornata.

Il momento in cui la sveglia suona è di certo il più critico, ma ad alleviare il malessere di abbandonare il nostro riposo vi è il pensiero di una ricca e gustosa colazione. Non mentite a voi stessi, in cuor vostro sapete di essere dei tipi da colazione al bar. Chi non lo è in fondo?

La colazione alla Cremeria Sottozero

Alla Cremeria Sottozero le tue giornate cominciano con una marcia in più grazie alla vasta scelta di prodotti sempre freschi e di ottima qualità. Ogni prelibatezza della rinomata gelateria reggina è pensata per conquistare il tuo palato, risvegliarlo e far cominciare al meglio la giornata.

Re delle colazioni è sicuramente lui: il caffè. Alla Cremeria Sottozero vengono utilizzati chicchi di caffè provenienti dal Brasile, dall’India e dalla Costarica: selezionati e tostati direttamente nei laboratori vengono poi miscelati per poter ricercare al meglio l’aroma classico per un gusto migliore e la carica giusta! Esattamente ciò di cui si ha bisogno dopo un traumatico risveglio.

Alla qualità Sottozero accompagna da sempre il gusto estetico, per questo i cappuccini non sono mai monotoni, mai semplici.

La brioche, anche vegana, con il tuppo

Immancabile la brioche, soprattutto se non avete la fortuna di risiedere al Sud, ma siete qui solamente per le vacanze la brioche non può di certo mancare nella vostra colazione! Gustosa e fragrante può essere farcita con infiniti gusti di gelato, accompagnata da una granita o semplicemente da un caffè. Anche quest’ultima è un prodotto esclusivo di Sottozero che per prepararla utilizza solamente farina di grano tenero, fiocchi d’avena, farina integrale di farro, farina di segale, farina di riso, uova, sale, burro, zucchero di canna, miele.

La Cremeria, da sempre attenta ai bisogni dei suoi clienti pensa proprio a tutti, ne è dimostrazione la brioche vegana, pensata per ogni etica di vita e per chi non vuole rinunciare al gusto pur avendo delle intolleranze.

Entrambe rigorosamente con il tuppo!

Ultima, ma non per questo meno importante, è la nuova linea di soffice cornetteria, fatta di sole materie prime nobili: lievito madre, farina di grani scelti e burro di latte.