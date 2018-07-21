Dal 1974 la Cremeria Sottozero propone il gelato tipico della provincia: rum, canditi di arancia e praline al cioccolato fondente

La Cremeria Sottozero offre dal 1974 un servizio d’eccellenza ai tanti reggini che non smettono mai di affollare i suoi locali. Più affezionati frequentatori che clienti. che amano gustare i prodotti dal design ricercato e dal gusto unico ed eccezionale firmati Sottozero.

Un nome sinonimo di qualità e tradizione. La prima ritrovabile in materie prime sempre fresche ed in ingredienti dei migliori marchi in commercio. La seconda riguarda invece un’arte che potremmo definire di “famiglia”, quella di creare ogni giorno gelati in grado di soddisfare ogni palato.

I gusti di Sottozero, tra tradizione e innovazione

Con più di 50 gusti di gelato e 8 gusti Vegan, il noto locale situato sul km più bello d’Italia si impone sul palcoscenico dell’arte culinaria reggina come un vero e proprio trend. Chi non conosce Sottozero? E chi di tanto in tanto non desidera ardentemente gustare una delle sue numerose prelibatezze?

Tradizione che va al passo con l’innovazione, questo il fattore X dell’azienda conosciuta ormai a livello nazionale.

La Crema Reggina: rum, canditi e praline

Di questa tradizione fanno parte anche alcuni gelati “speciali” ovvero quelli maggiormente legati al nostro territorio. Tra questi l’immancabile “Crema Reggina”, gusto unico ed inimitabile, tipico della nostra provincia composto da una crema a base di rum, guarnita con canditi di arance e croccanti praline al cioccolato fondente.

La “crema reggina” nasce un po’ per errore durante la preparazione di una crema pasticcera. Il pasticcere reggino trovandosi senza farina, decise di utilizzare del rum per amalgamare bene l’impasto. Poiché aggiunse troppo rum, il prodotto risultante fu diverso da quello sperato ma dopo averne assaggiata una piccola quantità, dato che fu di suo gusto, si risolvé a venderlo come gelato, battezzandolo con il nome di crema reggina, in onore della sua città.

L’avete mai provata? Cosa state aspettando la Cremeria Sottozero vi aspetta ogni giorno dalle 07:30 alle 02:00!