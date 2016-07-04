La curva Massimo Rappoccio apre la campagna abbonamenti
La curva Massimo Rappoccio apre la campagna abbonamenti per il secondo anello: ogni giovedì alle 21 in piazza Sant'Anna, a 65 euro, con sconti sul materiale
04 Luglio 2016 - 09:40 | di Vincenzo Comi
Mentalità e passione, sono le fondamenta del nostro gruppo. Da quasi 30 anni sosteniamo i colori neroarancio, portandoli in giro per tutto lo stivale, assieme al glorioso nome della città di Reggio Calabria.
La nostra tradizione Eltras è viva oggi più che mai!!
In questa torbida estate le nostre attività non si arresteranno: saranno mesi ricchi di attività ed iniziative.
A seguito dell’inizio della stagione sportiva 2016-2017 la curva Massimo Rappoccio apre la campagna abbonamenti relativa all’intero spazio fisico del 2° anello, a noi dedicato.
Ogni giovedì, a partire dalle ore 21:00 presso la nostra sede, sita in piazza Sant’Anna, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al prezzo di 65€.
Tutti coloro i quali sottoscriveranno l’abbonamento con la CMR, nel corso della stagione potranno usufruire di particolari sconti ed agevolazioni sul nostro materiale.
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